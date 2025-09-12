«Царьград»: Украинские телефонные мошенники прорубают окно в Европу

Украинские телефонные мошенники переориентировались на другую аудиторию и начали прорубать окно в Европу. По словам специалиста по информационным технологиям и кибербезопасности Григория Пащенко, организаторам таких колл-центров все равно, у кого воровать деньги, так как для них это просто бизнес. Его цитирует «Царьград».

«Изначально, когда украинские кол-центры работали по России, это было дешево и эффективно, потому что человек русскоговорящий, и ничего не нужно было лишнего», — объяснил он, отметив, что ситуация изменилась, потому что российские граждане повысили уровень информационной грамотности.

Так, люди все реже начали попадаться на уловки аферистов, однако тем нужно делать что-то для того, чтобы бизнес не нес убытков. Поэтому приходится искать жертв в других странах.

Ранее сообщалось, что доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали.

