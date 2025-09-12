Украину предупредили об «обратке» после удара по Смоленской АЭС

В России призвали нанести удар по Украине после атаки на Смоленскую АЭС

В России предупредили Киев о возможном ответе на удар по Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом «Два майора».

Об ударе украинского беспилотника по АЭС стало известно 12 сентября.

«Тупоголовым [украинцам] пора уже показать, что бывает и в обратку летит», — написал автор канала. Он добавил, что несмотря на то, что атака не повлияла на работу станции, в будущем по ней могут быть нанесены новые удары.

В этой связи канал напомнил о двух украинских АЭС, расположенных неподалеку от границ Евросоюза.

В последнее время участились атаки ВСУ на российские АЭС. Так, 11 сентября украинские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Его целью стал один из корпусов, где проходит подготовку персонал. Утечки радиации нет.