Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 12 сентября 2025Россия

Украину предупредили об «обратке» после удара по Смоленской АЭС

В России призвали нанести удар по Украине после атаки на Смоленскую АЭС
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

В России предупредили Киев о возможном ответе на удар по Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом «Два майора».

Об ударе украинского беспилотника по АЭС стало известно 12 сентября.

«Тупоголовым [украинцам] пора уже показать, что бывает и в обратку летит», — написал автор канала. Он добавил, что несмотря на то, что атака не повлияла на работу станции, в будущем по ней могут быть нанесены новые удары.

В этой связи канал напомнил о двух украинских АЭС, расположенных неподалеку от границ Евросоюза.

В последнее время участились атаки ВСУ на российские АЭС. Так, 11 сентября украинские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Его целью стал один из корпусов, где проходит подготовку персонал. Утечки радиации нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Названа главная ошибка при использовании электрической зубной щетки

    Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

    Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

    Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

    На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

    Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

    Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

    Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

    Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости