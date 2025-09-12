Посол Мирошник: ВСУ получают прямые приказы стрелять по гражданским

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на серебрянском направлении получали прямые приказы стрелять по гражданским лицам. Эта информация вскрылась из радиоперехвата, который журналистам ТАСС представил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, на радиоперехвате слышно, как один из командиров украинского подразделения дает общую установку, спущенную свыше.

Как отметил дипломат, эти факты являются прямыми подтверждениями показаний украинских военнопленных, которые признавались, что получали приказы «обнулять» мирное население. «Чем это отличается от уничтожения жителей Хатыни, которое совершили такие же украинские коллаборационисты?!» — задался вопросом Мирошник.

Ранее в МИД России рассказали, что украинские подразделения используют негуманное оружие против гражданского населения. Уточняется, что они начинены опасными для здоровья полимерными шариками, которые вызывают заражение инфекцией. Использование таких специальных осколков заметили в Лисичанске, Алешках и в Херсонской области.