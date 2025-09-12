Бывший СССР
18:00, 12 сентября 2025Бывший СССР

МИД Украины анонсировал дату прибытия польских военных

Сибига: Прибытие польских военных на Украину ожидается 18 сентября
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские военные прибудут на Украину 18 сентября. Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что украинские военные научат польских солдат сбивать дроны. Тренировки будут проходить на украинской территории.

В ночь на 10 сентября дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвинили в случившемся Москву.

Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.

    Все новости