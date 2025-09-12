Силовые структуры
11:43, 12 сентября 2025Силовые структуры

В московском торговом центре нашли незаконно ввезенную электронику

ФТС: В московском «Горбушкином дворе» изъяли почти 5000 смартфонов и приставок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В московском торговом центре «Горбушкин двор» нашли незаконно ввезенную в Россию электронику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Всего изъято около 4800 смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок.

Кроме того, проверка прошла на региональных складах и в распределительных центрах известных маркетплейсов. Там таможенники выявили более 7500 электроинструментов различных брендов, поставленных в РФ незаконно. Среди них — шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры и другие инструменты и оборудование.

Еще 230 тысяч незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов ФТС нашла в двух логистических компаниях. Их общая стоимость составила свыше 3,8 миллиарда рублей.

Ранее в Россию привезли фуру с молдавскими яблоками, внутри которой было спрятано 300 килограммов наркотиков.

