В московском торговом центре нашли незаконно ввезенную электронику

ФТС: В московском «Горбушкином дворе» изъяли почти 5000 смартфонов и приставок

В московском торговом центре «Горбушкин двор» нашли незаконно ввезенную в Россию электронику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Всего изъято около 4800 смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок.

Кроме того, проверка прошла на региональных складах и в распределительных центрах известных маркетплейсов. Там таможенники выявили более 7500 электроинструментов различных брендов, поставленных в РФ незаконно. Среди них — шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры и другие инструменты и оборудование.

Еще 230 тысяч незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов ФТС нашла в двух логистических компаниях. Их общая стоимость составила свыше 3,8 миллиарда рублей.

Ранее в Россию привезли фуру с молдавскими яблоками, внутри которой было спрятано 300 килограммов наркотиков.