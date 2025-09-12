В поджоге российской психбольницы заподозрили одного из пациентов

Пациента психиатрической клинической больницы в Тамбове заподозрили в умышленном поджоге учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах города.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на 12 сентября, пять человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. В прокуратуре региона подтвердили, что в результате инцидента пострадали несколько пациентов, по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств случившегося на контроле прокуратуры Октябрьского района Тамбова.

