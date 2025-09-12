Силовые структуры
09:42, 12 сентября 2025Силовые структуры

В поджоге российской психбольницы заподозрили одного из пациентов

В Тамбове в поджоге психбольницы заподозрили пациента
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пациента психиатрической клинической больницы в Тамбове заподозрили в умышленном поджоге учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах города.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на 12 сентября, пять человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. В прокуратуре региона подтвердили, что в результате инцидента пострадали несколько пациентов, по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств случившегося на контроле прокуратуры Октябрьского района Тамбова.

Ранее в Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег.

