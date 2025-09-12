Россия
В России отреагировали на атаку ВСУ на Смоленскую АЭС

Депутат Госдумы Туров заявил, что атака на Смоленскую АЭС является терактом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SoftED. Panoramio / Wikipedia

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) можно квалифицировать как теракт. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Туров, чьи слова приводит РИА Новости.

«В этом ничего нового мы не видим, потому что на всем протяжении последних лет украинский режим показывает себя как террористический режим», — сказал он.

По его словам, учитывая произошедшее России нужно дальше проводить спецоперацию для безопасности граждан на долгие годы вперед. Помимо того, парламентарий призвал наносить удары по объектам Украины, которые производят вооружения и контролируют деятельность БПЛА.

Туров также выразил мнение, что атака на Смоленскую АЭС показывает панику украинских властей из-за обвала фронта.

12 сентября стало известно, что украинский БПЛА ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

