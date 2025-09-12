В России поддержали идею выдавать бесплатное жилье учителям при одном условии

Гриб: Учителя со стажем более 25 лет должны иметь право на бесплатное жилье

Учителя, отдавшие профессии более 25 лет своей жизни, должны обладать правом на получение бесплатного жилья. Такой позицией с журналистами ТАСС поделился заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

Он предположил, что среди педагогов особо остро стоит жилищный вопрос. «Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жилье», — заявил Гриб.

По его словам, нужный для получения квартиры стаж можно было бы «пообсуждать». Такая мера позволит повысить авторитет и престиж учительской профессии, уточнил эксперт.

Ранее в Минпросвещения обозначили норму часов для домашнего задания у школьников. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, на его выполнение должно уходить не более 3,5 часа для всех классов.