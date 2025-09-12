В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

Сенатор Климов: Пауза в переговорах может привести к капитуляции Киева

Отказываясь от политико-дипломатического урегулирования конфликта, Украина может прийти к тому, что следующая встреча за столом переговоров может уже больше походить на капитуляцию, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«По поводу причин возникшей паузы в переговорах сомнений нет — это вина Киева. Он никогда не воспринимал этот диалог всерьез, добиваясь только очередного шоу. А поскольку Россия твердо шла своим курсом, говоря, что не против политико-дипломатического урегулирования, но, пока оно не заработало, продолжит добиваться целей военным путем, Украина, видимо, разочаровалась и вернулась к своей обычной позиции, надеясь, что это не встретит раздражения у ее западных партнеров», — сказал Климов.

От реакции Запада, и в особенности Вашингтона, на возникшую паузу, по мнению сенатора, во многом будет зависеть возобновление диалога: недовольство таким шагом повышает вероятность возвращения на переговорный трек, спокойная реакция, наоборот, уменьшает.

«Нужно понимать, насколько серьезно президент США Дональд Трамп намерен добиваться дипломатического урегулирования. Если Вашингтон примет нужное решение, то движение в сторону дипломатии наладится. Другой вопрос, что по мере продвижения наших войск в итоге может получиться так, что, когда Украина в следующий раз сядет за стол переговоров, это будет уже больше похоже на капитуляцию», — заметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе можно говорить о паузе на уровне переговорных групп по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что Россия готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.