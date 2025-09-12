В России усомнились в участии Алехина в операции «Поток» и назвали его обычным блогером

Военный эксперт Матвийчук усомнился в участии Алехина в операции «Поток»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук усомнился в участии военного блогера Романа Алехина в операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Аналитик считает, что Алехин не мог участвовать в операции, так как она была засекречена. Ее руководители вряд ли могли привлечь к участию постороннего человека, добавил Матвийчук.

«В ней участвовали только отобранные волонтеры с погонами на плечах. Он никто, он обыкновенный блогер. (...) Ты кто такой? На каком основании? Глупость. Я думаю, он врет», — рассказал эксперт.

Операция «Поток» прошла во время боев за курский город Суджа. Вооруженные силы России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров. 22 марта в Telegram-канале Алехина появились сообщения о его увольнении из спецназа «Ахмат». Военблогер написал, что каждый должен заниматься своим делом, а в гражданском секторе от него будет больше пользы.

9 сентября в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощь бойцам СВО. Сам Алехин обвинения отрицает и заявляет, что до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать его фонду крупную сумму — по документам она должна была быть меньше на шесть миллионов.