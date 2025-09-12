В российский суд поступило беспрецедентное дело об оспаривании материнства

Суд Петербурга рассмотрит беспрецедентный иск женщины об оспаривании материнства

В суд Петербурга поступил беспрецедентный иск от женщины, которая оспаривает свое материнство. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее словам, она и судьи впервые сталкиваются с подобным иском в многолетней практике. Обычно мужчины обращаются с заявлениями об оспаривании отцовства.

Из материалов дела следует, что истица Мария (имя изменено) 1984 года рождения в октябре 2007 года родила девочку в роддоме Санкт-Петербурга, откуда она ушла без ребенка на следующий день. Эти факты подтверждаются соответствующими документами, отметила Лебедева. В свидетельстве о рождении девочки и других справках указана Мария со всеми персональными данными. Ребенок воспитывается за счет государства.

Вместе с тем женщина изложила другую версию. Она проживала с мужем за границей, где в 2007 году родила сына. Спустя годы Мария вернулась в Россию и обосновалась в Подмосковье. В феврале этого года она узнала, что у нее есть дочь и она должна алиментов на 1 775 698 рублей. После этого женщина подала иск к ЗАГСу, требуя внести изменения в актовую запись о рождении девочки, исключив оттуда сведения о Марии как о матери, а также провести экспертизу.

Ранее в судах Петербурга обнародовали статистику по заявлениям мужчин об оспаривании отцовства, и лишь единицы получили ответ на важный вопрос: «Мои или не мои дети?».