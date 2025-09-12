Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:25, 12 сентября 2025Моя страна

В российском регионе начнут отмечать новый праздник

В Башкирии начнут отмечать День многодетной семьи
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

День многодетной семьи начнут отмечать в Башкирии 21 декабря. Депутаты рассмотрят законопроект об утверждении новой даты на ближайшем заседании, сообщает «Российская газета».

«По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта "Семья года", других семейных конкурсов», — отмечает спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Он также отметил, что последние дни года традиционно ассоциируются у людей с семьей и теплом, из-за чего 21 декабря как дата отлично подойдет для этого праздника. Так, добавил Толкачев, учреждение нового праздника будет способствовать пропаганде семейных ценностей.

Ранее в России ввели новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

    Заявивший об испорченности русских певец отменил концерты в России

    Премьер Венгрии высказался о ходе переговоров России и США

    В России нашли вакансии с самой высокой предлагаемой зарплатой

    Финансировавший ВСУ россиянин хотел уехать на Украину и попался ФСБ

    Назван самый дешевый курорт черноморского побережья в бархатный сезон

    ЕС представит скоординированные с Трампом новые санкции против России

    Россиянка с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла

    В России заметно подорожало обслуживание китайских машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости