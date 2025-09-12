В российском регионе начнут отмечать новый праздник

В Башкирии начнут отмечать День многодетной семьи

День многодетной семьи начнут отмечать в Башкирии 21 декабря. Депутаты рассмотрят законопроект об утверждении новой даты на ближайшем заседании, сообщает «Российская газета».

«По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта "Семья года", других семейных конкурсов», — отмечает спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Он также отметил, что последние дни года традиционно ассоциируются у людей с семьей и теплом, из-за чего 21 декабря как дата отлично подойдет для этого праздника. Так, добавил Толкачев, учреждение нового праздника будет способствовать пропаганде семейных ценностей.

Ранее в России ввели новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.