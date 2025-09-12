Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 12 сентября 2025Мир

В США указали на важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше

Аналитик Слебода назвал шумиху вокруг инцидента с БПЛА в Польше фарсом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Европейские страны и Украина продолжают раздувать шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше. При этом Соединенные Штаты реагируют на него спокойно, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире на YouTube.

«Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено», — отметил эксперт.

По словам Слебоды, реакция правительства США на инцидент, «по сути, нулевая». Эксперт также указал на несостыковки в заявлениях европейских и украинских лидеров об инциденте с беспилотниками. Он отметил, что дроны, которые Варшава хочет выдать за БПЛА российского происхождения, выглядят нетронутыми. При этом отмечалось, что они были «сбиты польской ПВО».

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА. Варшава, не приведя никаких доказательств, обвинила в произошедшем Москву. В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

В свою очередь, глава Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с дронами в Польше мог произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, и выразил надежду на ее урегулирование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Путин назвал семью главным хранителем культуры

    Путин выразил признательность поддержавшим «Интервидение» единомышленникам

    В США указали на важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше

    Стало известно о бегстве матери пилота-предателя Максима Кузьминова из России

    В Польше приняли закон об отмене соцвыплат для неработающих украинцев

    Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за ее слов о России

    Путин призвал к взаимному уважению между странами

    Стало известно о планах Путина и Трампа посетить саммит АСЕАН

    Путин предупредил о наступлении духовного кризиса в обществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости