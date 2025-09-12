Мир
11:28, 12 сентября 2025

В США возложили вину за инцидент с дронами в Польше на украинцев

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Дроны в Польше были под контролем украинцев
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Дроны в Польше были под контролем украинцев. За инцидент с беспилотниками вину на Киев возложил экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен в интервью InsideOver.

«Я считаю, что украинцам удалось взять под контроль беспилотник или несколько беспилотных летательных аппаратов и отправить их в Польшу», — заявил он.

По его словам, он склонен поверить в эту версию, поскольку ни один их районов, где дроны были перехвачены, не был «ни в малейшей степени важным», а контроль над этими дронами был бы отличным способом организовать провокацию.

