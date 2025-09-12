Россия
16:55, 12 сентября 2025Россия

В центре Москвы напали на экскурсовода

Неизвестный ударил экскурсовода ногой в центре Москвы, требуя аккредитацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Неизвестный ударил экскурсовода ногой в центре Москвы, требуя аккредитацию. О нападении стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным издания, все произошло накануне рядом с музеем-квартирой Максима Горького на Малой Никитской улице. Незнакомец сначала обматерил участников экскурсионной группы, а затем стал оскорблять гида.

Словесный спор между мужчинами быстро перерос в потасовку. Как утверждает гид, оппонент ударил его исподтишка ногой. Сразу горожанин не смог заявить в полицию, поскольку вел людей в музей.

Правоохранители начали искать хулигана.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили бойца ММА, избившего девушку в центре столицы. Его приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима, а также взыскали в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

