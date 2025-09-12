Мир
03:18, 12 сентября 2025Мир

Вице-президент США понес гроб с телом убитого активиста Кирка

Вице-президент США Вэнс понес гроб с телом убитого активиста Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Самолет вице-президента США

Самолет вице-президента США. Фото: Jim Urquhart / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс понес гроб с телом активиста Чарки Кирка, застреленного накануне в штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail.

Политик прибыл в штат на своем самолете, чтобы отвезти погибшего на его родину в Финикс (штат Аризона). Тело привезли на военную базу Национальной гвардии имени Роланда Р. Райта, и Вэнс возглавил процессию, помогая военнослужащим в парадной форме занести гроб в лайнер. Вице-президент вылетел из Солт-Лейк-Сити вместе с женой Кирка, двумя маленькими детьми и его родителями.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет лично присутствовать на похоронах Кирка. Он также постановил приспустить флаги на всех учреждениях в честь убитого активиста.

Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и один из самых доверенных лиц хозяина Белого дома, был застрелен неисзвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в Университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы.

