07:22, 12 сентября 2025

Вмешательство россиянина в семейный конфликт родственников стоило ему жизни

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудят за расправу над мужчиной в ходе конфликта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом 64-летний россиянин, обвиняемый в расправе над родственником. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 июля 2025 года к потерпевшему обратилась его знакомая и попросила поехать с ней в квартиру сестры, чтобы помочь разрешить семейный конфликт. Когда пара прибыла на место событий, на лестничную клетку выскочил разъяренный супруг сестры. После короткой перепалки он вонзил нож в сердце мужчины. Его супруга вместе с сестрой отобрала у него нож.

На место приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. Потерпевший получил не совместимую с жизнью рану, усилия медиков оказались тщетны. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Челябинской области суд дал настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорю Ефремову 10 лет колонии строгого режима за расправу над жителем села Губернское во время конфликта.

