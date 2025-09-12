Вмешательство россиянина в семейный конфликт родственников стоило ему жизни

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудят за расправу над мужчиной в ходе конфликта

В Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом 64-летний россиянин, обвиняемый в расправе над родственником. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 июля 2025 года к потерпевшему обратилась его знакомая и попросила поехать с ней в квартиру сестры, чтобы помочь разрешить семейный конфликт. Когда пара прибыла на место событий, на лестничную клетку выскочил разъяренный супруг сестры. После короткой перепалки он вонзил нож в сердце мужчины. Его супруга вместе с сестрой отобрала у него нож.

На место приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. Потерпевший получил не совместимую с жизнью рану, усилия медиков оказались тщетны. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

