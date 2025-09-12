Бывший СССР
Зеленский предложил спецпосланнику Трампа квартиру и гражданство

Зеленский: Дам Келлогу гражданство, если удастся принудить РФ прекратить огонь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность дать спецпосланнику лидера США Киту Келлогу квартиру и гражданство в случае, если Киеву удастся принудить Россию к прекращению огня. Слова Зеленского передает Telegram-канал «Новости.live».

«Я готов дать генералу Келлогу гражданство. Все, что необходимо, [даже] квартиру, для принуждения России к прекращению огня», — заявил украинский лидер.

На опубликованных кадрах видно, что Келлог отреагировал на предложение украинского лидера улыбкой.

Ранее Зеленский сравнил Келлога с системами противовоздушной обороны Patriot. По его словам, спецпосланник Трампа справляется с защитой украинского неба гораздо лучше.

