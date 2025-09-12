Жители российского города сообщили о напугавшей их взрывной волне

Жители Тюмени сообщили о напугавшей их взрывной волне в районе

Жители микрорайона Лесобаза в Тюмени сообщили, что их в ночь на 12 сентября напугала взрывная волна и громкий шум. Об этом пишет 72.ru.

«Сейчас в районе элеватора был какой-то взрыв. Волной на Судостроителей 31, 29, 27, 25 дома тряхнуло так, что, казалось, окна повылетают», — рассказала одна из жительниц.

Очевидцы также рассказали, что видели несколько автомобилей полицейских, которые направлялись в сторону элеватора. В экстренных службах заверили, что не получали никакой информации о происшествии.

