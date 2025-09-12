Интернет и СМИ
19:35, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club обматерил «Битву экстрасенсов» и назвал ее участников ублюдками

Комик Бебуришвили раскритиковал и назвал обманом шоу «Битва экстрасенсов»
Маргарита Щигарева
Кадр: Паблик «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Российский стендап-комик, звезда юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ Андрей Бебуришвили раскритиковал реалити-шоу «Битва экстрасенсов». В интервью журналисту Карену Адамяну, которое доступно во «ВКонтакте», он назвал этот телепроект обманом, а его участников — ублюдками.

Бебуришвили матом обругал «Битву экстрасенсов» и заявил, что, по его мнению, таких телепрограмм не должно существовать. «Все вот эти вот Ванги, бабки, предсказания и прочее, — это шарлатанство чистой воды. Это абсолютная дегенерация общества, все эти экстрасенсы. (...) Это прям ублюдки», — сказал Бебуришвили.

Юморист объяснил свою точку зрения тем, что участники программы, по его мнению, обманывают зрителей относительно наличия у себя сверхъестественных способностей. Кроме того, комик выразил возмущение из-за того факта, что некоторые звезды «Битвы экстрасенсов» оказывают платные услуги.

Ранее сообщалось, что телеведущий Сергей Сафронов, в 2020 году уволенный из «Битвы экстрасенсов», заявил о «высшем пилотаже мракобесия» на программе. По словам бывшего ведущего шоу, все участники перед съемками проходят обучение актерскому мастерству и придумывают себе образы.

