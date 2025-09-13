Десятки украинских беспилотников сбиты над российскими регионами

38 украинских беспилотников (БПЛА) перехвачены над российской территорией, сообщает в субботу Минобороны РФ.
Отмечается, что 31 из них сбит средствами ПВО над территорией Белгородской области и 7 — над Крымом.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября сбили 42 украинских БПЛА.
Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинский БПЛА повредил здание больницы в Красноармейском районе. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.