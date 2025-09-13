Десятки украинских беспилотников сбиты над российскими регионами

Минобороны РФ сообщило о перехвате силами ПВО украинских БПЛА над Крымом

38 украинских беспилотников (БПЛА) перехвачены над российской территорией, сообщает в субботу Минобороны РФ.

Отмечается, что 31 из них сбит средствами ПВО над территорией Белгородской области и 7 — над Крымом.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября сбили 42 украинских БПЛА.

Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинский БПЛА повредил здание больницы в Красноармейском районе. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.