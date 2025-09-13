Финляндия признала негативное влияние разрыва связей с Россией

Премьер Финляндии Орпо признал, что экономика страдает от разрыва связей с РФ

Решение Хельсинки разорвать связи с Россией оказало негативное влияние на экономику Финляндии. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо, чьи слова приводит Yle.

Он отметил, что из-за закрытия границы в Финляндию не поступает десять миллионов кубометров древесины для лесной промышленности. Компании из республики при этом потеряли миллиарды инвестиций в России.

«Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщения нет с Россией. И это создает неопределенность. Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — пояснил Орпо.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию. По его словам, блок НАТО вовлечен в этот процесс и интенсивно осваивает сушу, море, воздух, космос и киберпространство. Также фиксируется увеличение военной активности, добавил зампред Совбеза и отметил, что у границы с Россией создается штабная структура передовых сухопутных войск НАТО в Лапландии.