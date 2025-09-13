Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 13 сентября 2025Мир

Финляндия признала негативное влияние разрыва связей с Россией

Премьер Финляндии Орпо признал, что экономика страдает от разрыва связей с РФ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Решение Хельсинки разорвать связи с Россией оказало негативное влияние на экономику Финляндии. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо, чьи слова приводит Yle.

Он отметил, что из-за закрытия границы в Финляндию не поступает десять миллионов кубометров древесины для лесной промышленности. Компании из республики при этом потеряли миллиарды инвестиций в России.

«Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщения нет с Россией. И это создает неопределенность. Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — пояснил Орпо.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию. По его словам, блок НАТО вовлечен в этот процесс и интенсивно осваивает сушу, море, воздух, космос и киберпространство. Также фиксируется увеличение военной активности, добавил зампред Совбеза и отметил, что у границы с Россией создается штабная структура передовых сухопутных войск НАТО в Лапландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ отреагировал на данные о повторении Россией операции «Поток»

    Центром принятия решений в Непале оказался мессенджер

    Украина получит сотни миллионов долларов от Японии

    Путин назвал лучший город планеты

    Ким Чен Ын запретил гамбургеры и мороженое

    Финляндия признала негативное влияние разрыва связей с Россией

    На Западе предупредили Украину о риске «зайти слишком далеко» в атаках на НПЗ России

    Каллас предложила защищать ЕС с помощью кнута и пряника

    В России заявили о гарантиях безопасности для Зеленского в случае приезда в Москву

    Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости