Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 13 сентября 2025Мир

Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина

Генсек НАТО Рютте предупредил об угрозе российских ракет для европейских столиц
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Omar Havana / Reuters

Концепция мышления в духе «восточного фланга» не должна означать, что Мадрид или Лондон находится в большей безопасности, чем Таллин, поскольку российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты, предупредил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. С такой оценкой подлетного времени российских ракет руководитель НАТО выступил на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).

«Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО сообщил, что альянс в ответ на инцидент с дронами в Польше начнет операцию Eastern Sentry, целью которой является усиление обороны восточного фланга НАТО.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные взяли в полуохват Запорожье

    Москвички пожаловались на агрессивных попрошаек на улицах

    Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина

    Собянин поздравил москвичей с Днем города

    Стало известно о ловушке для ВСУ после массированных ударов российских войск

    Израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира

    Гладков рассказал о продолжении массированных атак на Белгород

    Кадыров назвал политику не женским делом

    Один из самых известных военкоров угадал трюк российских военных в зоне СВО

    Украинский генерал заявил о маленьких шансах «победить» Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости