Генштаб ВСУ заявил о контроле выхода из трубопровода после повтора РФ «Потока»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировал на данные о повторении Россией операции «Поток» в районе Купянска в Харьковской области. Там заявили, что ситуация в населенном пункте и на его окраинах якобы находится под контролем, пишет Telegram-канал «Страна».

Военные также заверили, что выход из трубопровода, который россияне, по данным СМИ, уже успели использовать для перемещения личного состава в район Купянска, также контролируется.

«Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны», — заявили украинские военные.

При этом командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко отметил, что Вооруженные силы России зашли на северные окраины города в результате передвижения по трубе газопровода.

В свою очередь, Telegram-канал «Военный осведомитель» отметил, что «аналогичные духоподъемные заявления про контроль ситуации и безуспешность российского трубного десанта украинская официальная пропаганда заявляла и в случае с Авдеевкой, и в случае с Суджей».

Еще вечером пятницы, 12 сентября, аналитический паблик Deep State сообщил, что российские бойцы смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали газовую трубу для наступления на Купянск. Они зашли в нее в районе населенного пункта Лиман Первый и в течение четырех дней с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с РИА Новости подтвердил, что российские штурмовики находятся в Купянске и вытесняют противника с территории.