Кадыров назвал политику не женским делом

Кадыров объяснил уход дочери Айшат из политики ее желанием и своим согласием

Уход Айшат Кадыровой, старшей дочери Рамзана Кадырова, с поста вице-премьера Чечни для возвращения в модным бизнес объясняется ее личным желанием. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сам глава республики.

По мнению Кадырова, политика — «это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике». «Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», — отметил он, добавив, что две другие его дочери также больше не занимаются политикой.

Глава Чечни подчеркнул, что, помимо моды, у его дочери есть и другие бизнес-проекты, «с которыми она прекрасно справляется». Что это за проекты, он не уточнил.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. В 2016 году она стала директором модного дома Firdaws. В 2020 году — получила назначение на должность первого замминистра культуры Чечни, а в 2021 году стала главой ведомства. Спустя два года она заняла пост вице-премьера республики.

В феврале этого года Айшат на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявила об уходе из власти региона.