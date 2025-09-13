Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 13 сентября 2025Россия

Кадыров назвал политику не женским делом

Кадыров объяснил уход дочери Айшат из политики ее желанием и своим согласием
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Уход Айшат Кадыровой, старшей дочери Рамзана Кадырова, с поста вице-премьера Чечни для возвращения в модным бизнес объясняется ее личным желанием. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сам глава республики.

По мнению Кадырова, политика — «это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике». «Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», — отметил он, добавив, что две другие его дочери также больше не занимаются политикой.

Глава Чечни подчеркнул, что, помимо моды, у его дочери есть и другие бизнес-проекты, «с которыми она прекрасно справляется». Что это за проекты, он не уточнил.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. В 2016 году она стала директором модного дома Firdaws. В 2020 году — получила назначение на должность первого замминистра культуры Чечни, а в 2021 году стала главой ведомства. Спустя два года она заняла пост вице-премьера республики.

В феврале этого года Айшат на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявила об уходе из власти региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные взяли в полуохват Запорожье

    Собянин поздравил москвичей с Днем города

    Стало известно о ловушке для ВСУ после массированных ударов российских войск

    Израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира

    Гладков рассказал о продолжении массированных атак на Белгород

    Кадыров назвал политику не женским делом

    Один из самых известных военкоров угадал трюк российских военных в зоне СВО

    Украинский генерал заявил о маленьких шансах «победить» Россию

    Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой «Палестиной-2»

    Офицеры ГУР Украины сдались в плен на Запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости