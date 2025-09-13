Келлог встретился в Киеве с Умеровым

Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом дипломат сообщил в соцсети X.

«Провели с секретарем Совбеза страны и ведущим переговорщиком Рустемом Умеровым позитивную беседу об усилиях, предпринимаемых США для установления прочного мира между Россией и Украиной», — написал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп привержен делу служения американскому народу и обеспечивает мир за пределами Соединенных Штатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кит Келлог — гораздо более мощная система противовоздушной обороны, чем системы Patriot, стоящие на вооружении Киева.