«Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» со счетом 2:1 обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» обыграл тольяттинский «Акрон» и вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. «Горожане» вышли вперед на 14-й минуте, отличился Виктор Са. Спустя 9 минут Артем Дзюба реализовал пенальти и восстановил равенство. Решающий мяч на 76-й минуте забил Никита Кривцов.

Благодаря этой победе «Краснодар» вновь поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. После восьми туров в активе команды Мурада Мусаева 19 очков. У идущего вторым «Локомотива» 16 очков.

Ранее 13 сентября «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер спартаковцев Деян Станкович получил красную карточку.