18:48, 13 сентября 2025Спорт

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ — 2:2
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:2. На 19-й минуте спартаковцев вывел вперед Ливай Гарсия. До конца первого тайма динамовцы вышли вперед, дублем отметился Бителло. Красно-белые сравняли счет на 63-й минуте, Гарсия забил второй мяч.

В концовке первого тайма главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку. После второго гола Бителло Станкович и другие члены тренерского штаба «Спартака» стали апеллировать к главному арбитру встречи Егору Егорову, так как во время атаки «Динамо» хавбек красно-белых Маркиньос получил травму. В результате Егоров удалил Станковича.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Динамо» 8 очков, бело-голубые располагаются на 9-й строчке.

