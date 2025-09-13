Политолог Мартынов: Правительство Стармера не оправдало надежд британцев

Демонстрации в Великобритании вызваны тем, что правительство премьера Кира Стармера не оправдало надежд британцев, заявил политолог Алексей Мартынов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Лондон лояльно относится к мигрантам и слишком много вкладывает в украинский конфликт. «Трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру», — рассказал он о причине акций.

Политолог считает, что на фоне безработицы и снижения доходов британцев раздражает, что правительство решает чужие проблемы вместо того, чтобы тратить деньги на коренных жителей.

Ранее стало известно, что в Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте.

