Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 13 сентября 2025Мир

Политолог рассказал о причине демонстраций в Лондоне

Политолог Мартынов: Правительство Стармера не оправдало надежд британцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Демонстрации в Великобритании вызваны тем, что правительство премьера Кира Стармера не оправдало надежд британцев, заявил политолог Алексей Мартынов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Лондон лояльно относится к мигрантам и слишком много вкладывает в украинский конфликт. «Трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру», — рассказал он о причине акций.

Политолог считает, что на фоне безработицы и снижения доходов британцев раздражает, что правительство решает чужие проблемы вместо того, чтобы тратить деньги на коренных жителей.

Ранее стало известно, что в Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался Единый день голосования

    Глава МВД Британии Махмуд пригрозила протестующим в Лондоне

    Видевший гибель военных офицер ВСУ объявил их пропавшими без вести

    На Украине раскрыли необходимую для борьбы с Россией в 2026 году сумму

    Нетаньяху странно прокомментировал удары Израиля по Катару

    Стало известно о штурме ВС России позиций ВСУ на окраине Константиновки

    Опубликованы кадры взятия Новониколаевки

    В ДТП в российском регионе погибли два человека

    В США оценили реакцию Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Политолог рассказал о причине демонстраций в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости