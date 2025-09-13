Мать автора «Денежного марафона» из-за «сложных времен» запустила распродажу вещей дочери

Мать обвиняемой в махинациях блогера Лерчек начала распродавать вещи дочери

Мать обвиняемой в махинациях блогера Лерчек (Валерия Чекалина), известной, в частности, как автор «Денежного марафона», решила поправить финансовое положение семьи, запустив распродажу вещей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Мать Лерчек начала распродажу элитных вещей блогера, чтобы поправить финансовое положение семьи», — говорится в публикации.

По словам матери блогера, «семья сейчас испытывает очень сложные времена».

Ранее «Ленте.ру» в столичной прокуратуре сообщили, что блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в переводе валюты за границу по подложным документам.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Романом Вишняком перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента, используя ложные данные об основаниях и целях таких переводов. Эти средства были получены от продажи через интернет курсов фитнес-марафонов.