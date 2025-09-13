Бывший СССР
На Украине спрогнозировали ответ командования ВСУ на повторение Россией операции «Поток»

ВСУ могут перебросить резервы в Купянск после повторения ВС РФ операции «Поток»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

После того, как российские войска повторили суджанскую операцию «Поток» в районе Купянска, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пойти по стандартному сценарию — перебросить на данное направление резервы для остановки дальнейшего продвижения России. Такие ответные действия спрогнозировало украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Удастся это или нет — вопрос открытый», — пишет СМИ.

По мнению журналистов, переброска резервов на «медийно-горячий» участок фронта может обернуться проседанием на других направлениях. Для поддержки ослабленных участков затем потребуется отправка туда военных с других направлений с такими же последствиями, предупредили авторы поста.

Ранее аналитический паблик Deep State сообщил, что бойцы Вооруженных сил России смогли повторить операцию «Поток». Военные вновь использовали газовую трубу, на этот раз для наступления на Купянск в Харьковской области. Они зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и в течение четырех дней с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска.

