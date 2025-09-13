Мир
На Западе назвали возможные сроки ужесточения Евросоюзом визового режима для россиян

Politico: ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против РФ в конце 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Рекомендации Евросоюза (ЕС) для членов блока об ужесточении ограничений на выдачу виз россиянам и гражданам других «враждебных стран» опубликуют в декабре. Об этом утверждает издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Как утверждается, документ не будет устанавливать обязательные правила. Вместо этого он будет содержать «общие рекомендации», включая более строгие критерии для въезда россиян в страны блока. При этом обсуждаемые меры не связаны с теми, которые рассматриваются в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза.

Два дипломатических источника из разных стран сообщили изданию, что их правительства годами призывали Брюссель принять подобные рекомендации, поскольку они якобы «давно назрели».

Накануне СМИ сообщили, что правительство Германии захотело ужесточить правила для выдачи шенгенских виз российским туристам. Журналисты обратили внимание, что в настоящее время российские туристы продолжают активно посещать Европу.

В августе появилась информация, что российским туристам стало сложнее получать испанские визы через агентство. Дело в том, что визовый центр этой страны Европы ограничил количество паспортов, которые специалисты ежедневно готовы принимать в офисах.

