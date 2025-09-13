На Западе рассказали о дезинформации против России из-за сигналов GPS

Дизен: Ложь о глушении Россией GPS распространялась для эскалации конфликта

Страны Запада распространяли ложь о глушении Россией сигналов GPS, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«Дезинформация о том, что Россия глушит сигналы GPS, очевидно, была направлена ​​на эскалацию прокси-войны. Однако, когда военная пропаганда разоблачается, никто не несет ответственности», — написал он.

1 сентября Financial Times сообщило, что при посадке самолета с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошел сбой системы навигации. Болгарское управление воздушного движения вскоре подтвердило эту информацию и обвинило Россию в причастности к инциденту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отверг предположения о том, что данный инцидент связан с Россией.