Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 13 сентября 2025Мир

На Западе рассказали о дезинформации против России из-за сигналов GPS

Дизен: Ложь о глушении Россией GPS распространялась для эскалации конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Страны Запада распространяли ложь о глушении Россией сигналов GPS, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«Дезинформация о том, что Россия глушит сигналы GPS, очевидно, была направлена ​​на эскалацию прокси-войны. Однако, когда военная пропаганда разоблачается, никто не несет ответственности», — написал он.

1 сентября Financial Times сообщило, что при посадке самолета с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошел сбой системы навигации. Болгарское управление воздушного движения вскоре подтвердило эту информацию и обвинило Россию в причастности к инциденту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отверг предположения о том, что данный инцидент связан с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

    Нардеп счел вопросом времени удар ВС России по Раде

    Украине предрекли признание российскими утраченных территорий

    Европа встревожилась из-за реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше

    Карелин рассказал о страхе Европы перед российскими борцами

    В Грузии арестовали бывшего министра обороны

    Россиянка описала впечатления от похожего на дачу отеля в Турции фразой «от вау до ужаса»

    Врач развеяла миф о лечении бронхита

    ЕС уличили в рискованном способе передать Украине активы России

    Аэропорт Уфы ввел ограничения на фоне удара беспилотника по НПЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости