Страны Запада распространяли ложь о глушении Россией сигналов GPS, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
«Дезинформация о том, что Россия глушит сигналы GPS, очевидно, была направлена на эскалацию прокси-войны. Однако, когда военная пропаганда разоблачается, никто не несет ответственности», — написал он.
1 сентября Financial Times сообщило, что при посадке самолета с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошел сбой системы навигации. Болгарское управление воздушного движения вскоре подтвердило эту информацию и обвинило Россию в причастности к инциденту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отверг предположения о том, что данный инцидент связан с Россией.