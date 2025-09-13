Нардеп Костенко счел вопросом времени удар Вооруженных сил России по Раде

Депутат Роман Костенко счел вопросом времени удар Вооруженных сил (ВС) России по зданию Верховной Рады в Киеве. Его слова передает издание «Страна.ua».

Парламентарий заметил, что во время возможной атаки Рада не сможет принимать законопроекты, касающиеся, в частности, мобилизации и продления военного положения. Нардеп пришел к выводу, что прекращение работы парламента сделает Украину «недееспособной».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВС России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по зданию правительства страны в Киеве.

В ответ на это депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заметил, что украинская сторона лжет, поскольку данная российская ракета «с полутонным боезарядом взрывчатых веществ и огромной кинетической энергией пронзила бы насквозь все перекрытия десятиэтажного здания правительства Украины и привела к разрушению всего здания, а не к быстро погашенному возгоранию на верхнем этаже».