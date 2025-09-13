Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:02, 13 сентября 2025Бывший СССР

Нардеп счел вопросом времени удар ВС России по Раде

Нардеп Костенко счел вопросом времени удар Вооруженных сил России по Раде
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Роман Костенко счел вопросом времени удар Вооруженных сил (ВС) России по зданию Верховной Рады в Киеве. Его слова передает издание «Страна.ua».

Парламентарий заметил, что во время возможной атаки Рада не сможет принимать законопроекты, касающиеся, в частности, мобилизации и продления военного положения. Нардеп пришел к выводу, что прекращение работы парламента сделает Украину «недееспособной».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВС России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по зданию правительства страны в Киеве.

В ответ на это депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заметил, что украинская сторона лжет, поскольку данная российская ракета «с полутонным боезарядом взрывчатых веществ и огромной кинетической энергией пронзила бы насквозь все перекрытия десятиэтажного здания правительства Украины и привела к разрушению всего здания, а не к быстро погашенному возгоранию на верхнем этаже».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

    Раскрыты мешающие построить здоровые отношения установки из детства

    Нардеп счел вопросом времени удар ВС России по Раде

    Украине предрекли признание российскими утраченных территорий

    Европа встревожилась из-за реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше

    Карелин рассказал о страхе Европы перед российскими борцами

    В Грузии арестовали бывшего министра обороны

    Россиянка описала впечатления от похожего на дачу отеля в Турции фразой «от вау до ужаса»

    Врач развеяла миф о лечении бронхита

    ЕС уличили в рискованном способе передать Украине активы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости