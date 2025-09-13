Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:51, 13 сентября 2025Экономика

Китай пожаловался на попытки США подавить развитие их технологий

КНР выразила протест США против попыток подавить развитие ее высоких технологий
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В последние годы США ввели ряд ограничительных мер в отношении сферы производства микросхем в Китае и искусственного интеллекта, что можно расценить как попытку подавить развитие в стране высокотехнологичных отраслей. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, сообщает РИА Новости.

В Пекине пожаловались, что такие протекционистские и дискриминационные действия наносят ущерб интересам самого Китая и подрывают стабильность глобальной цепочки производства и поставок в сфере полупроводниковой промышленности.

Такой протест Вашингтону был заявлен на фоне начала антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых аналоговых микросхем, произведенных в США.

Все мероприятия должны быть завершены к 13 сентября 2026 года. При этом в ближайшие дни вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во главе китайской делегации посетит Испанию. Там он в числе прочих мероприятий проведет переговоры с американской стороной по вопросам торговли, тарифов и платформы TikTok.

Ранее Financial Times выяснило, что Вашингтон собирается потребовать от Евросоюза и стран «Большой семерки» значительно усилить давление на Китай из-за закупки им российской нефти. Такое сообщение появилось на фоне того, что президент США Дональд Трамп заявил о нарастающем разочаровании в своем российском коллеге Владимире Путине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

    Глава Башкирии подтвердил атаку дрона на НПЗ

    На Западе рассказали о дезинформации против России из-за сигналов GPS

    Европу обвинили в использовании инцидента с БПЛА в Польше в своих целях

    Директора ФБР обвинили в ошибках по делу Кирка

    Аэропорт Уфы ввел ограничения на фоне удара беспилотника по НПЗ

    Собянин ответил на вопрос о салюте на День города

    Еврокомиссию обвинили в опасной лжи о России

    У белорусско-польской границы заметили российские «Искандеры»

    Российский хоккеист сравнил Нью-Йорк и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости