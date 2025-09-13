Китай пожаловался на попытки США подавить развитие их технологий

КНР выразила протест США против попыток подавить развитие ее высоких технологий

В последние годы США ввели ряд ограничительных мер в отношении сферы производства микросхем в Китае и искусственного интеллекта, что можно расценить как попытку подавить развитие в стране высокотехнологичных отраслей. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, сообщает РИА Новости.

В Пекине пожаловались, что такие протекционистские и дискриминационные действия наносят ущерб интересам самого Китая и подрывают стабильность глобальной цепочки производства и поставок в сфере полупроводниковой промышленности.

Такой протест Вашингтону был заявлен на фоне начала антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых аналоговых микросхем, произведенных в США.

Все мероприятия должны быть завершены к 13 сентября 2026 года. При этом в ближайшие дни вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во главе китайской делегации посетит Испанию. Там он в числе прочих мероприятий проведет переговоры с американской стороной по вопросам торговли, тарифов и платформы TikTok.

Ранее Financial Times выяснило, что Вашингтон собирается потребовать от Евросоюза и стран «Большой семерки» значительно усилить давление на Китай из-за закупки им российской нефти. Такое сообщение появилось на фоне того, что президент США Дональд Трамп заявил о нарастающем разочаровании в своем российском коллеге Владимире Путине.