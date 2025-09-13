Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:51, 13 сентября 2025Культура

Осужденного за изнасилование актера из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

«Экспресс газета»: Актера Черствова похоронили в безымянной могиле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: фильм "Подранки" / «Мосфильм»

Актера Алексея Черствова, который прославился ролью в фильме «Подранки», похоронили в безымянной могиле. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Артиста в возрасте 16 лет осудили за соучастие в изнасиловании и грабеже. После освобождения он работал разнорабочим, занимался ремонтом квартир, но в один момент пристрастился к алкоголю.

В 2011 году на Малодубенском кладбище в Подмосковье похоронили мужчину с пробитой головой. Опознать его удалось только через год, им оказался Черствов.

Ранее в штате Пенсильвания, США, установили личность мужчины, которого нашли бездыханным в горной пещере 47 лет назад. В январе 1977 года, который до сих пор считается одним из самых холодных месяцев в истории штата, недалеко от Аппалачской тропы нашли замерзшие останки мужчины. Их случайно заметили двое походников и сообщили о теле в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

    В России увеличили пошлину на ввоз пива из недружественных стран

    Преданный болельщик «Ак Барса» пропал без вести

    Осужденного за изнасилование актера из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

    Украина начнет ограничивать мобильный интернет

    Риелтор отсудил у фирмы компенсацию за недостаточно представительный рабочий стол

    Урганта заметили на корпоративе в России

    В США раскрыли неожиданную правду о Макроне и конфликте на Украине

    В России заявили о невозможности возврата Украины на границы 1991 года

    У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS началась аномальная эволюция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости