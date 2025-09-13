Осужденного за изнасилование актера из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

«Экспресс газета»: Актера Черствова похоронили в безымянной могиле

Актера Алексея Черствова, который прославился ролью в фильме «Подранки», похоронили в безымянной могиле. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Артиста в возрасте 16 лет осудили за соучастие в изнасиловании и грабеже. После освобождения он работал разнорабочим, занимался ремонтом квартир, но в один момент пристрастился к алкоголю.

В 2011 году на Малодубенском кладбище в Подмосковье похоронили мужчину с пробитой головой. Опознать его удалось только через год, им оказался Черствов.

