07:44, 13 сентября 2025

При обыске у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

Марина Совина
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один» были обнаружены в коллекции элитных часов во время обысков в загородном доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью "Такой Тимур Иванов один"», — говорится в документах.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

