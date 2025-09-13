Культура
06:31, 13 сентября 2025Культура

Путин призвал к укреплению взаимодействия между писателями

Путин: Россия призывает к укреплению взаимодействия писателей разных стран
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия призывает к укреплению взаимодействия писателей разных стран, литературное творчество является прекрасной средой для общения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, его слова приводит сайт Кремля.

«Литературное творчество — уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что роль культуры в противодействии идеям неонацизма и русофобии должна только расти. Он также отметил, что многонациональность России является бесценным даром. Именно это и определило богатство российской культуры.

