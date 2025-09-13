Секрет получения идеального пресса Бредом Питтом в фильме «Бойцовский клуб» раскрыли

Фитнес-тренер Дэвид Винер раскрыл секрет получения идеального пресса голливудским актером Бредом Питтом в фильме «Бойцовский клуб». Его слова приводит Men Today.

Винер заявил, что для этого нужно тренировать V-линии — стык косых и поперечной мышц живота. Он рекомендовал делать кардиотренировки: три раунда по 75 прыжков, 50 подъемов ног, 25 берпи и 50 подъемов корпуса с ориентиром уложиться менее чем за час.

Кроме того, эксперт посоветовал питаться чаще небольшими порциями с упором на белок и сложные углеводы. При этом он подчеркнул, что при правильном питании и тренировках заметные V-линии могут не проявляться у некоторых людей из‑за индивидуальных особенностей.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.