Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

Адвокат Балуев: Часы «Такой Тимур Иванов один» стоят около 15 тысяч рублей

Часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», найденные при обыске у экс-замминистра обороны Тимура Иванова, стоят около 15 тысяч рублей. Об этом заявил адвокат Денис Балуев, сообщает РБК.

По его словам, изъятые оперативниками именные часы — шуточный подарок Иванову от его друзей.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.