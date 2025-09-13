Россия
13:05, 13 сентября 2025Россия

Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

Адвокат Балуев: Часы «Такой Тимур Иванов один» стоят около 15 тысяч рублей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», найденные при обыске у экс-замминистра обороны Тимура Иванова, стоят около 15 тысяч рублей. Об этом заявил адвокат Денис Балуев, сообщает РБК.

По его словам, изъятые оперативниками именные часы — шуточный подарок Иванову от его друзей.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

