03:11, 13 сентября 2025Мир

Стало известно об отношении Стармера к скандальному послу Британии в США

Times: Премьер Стармер выступал в защиту посла Британии в США Мандельсона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Питер Мандельсон (слева) и Кир Стармер (справа)

Питер Мандельсон (слева) и Кир Стармер (справа). Фото: U.S. Carl Court / Pool / Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер выступал в защиту позже уволенного им посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона. Это происходило, несмотря на то, что в офисе политика на тот момент уже знали о компрометирующей переписке между дипломатом и обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, написало издание The Times со ссылкой на источники.

На этой неделе Мандельсона уволили со своего поста из-за связей с Эпштейном. В переписке дипломат поддерживал финансиста незадолго до того, как тот признал себя виновным по делу в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Мандельсон призывал Эпштейна быть стойким и называл его лучшим другом.

«Кир Стармер выступил в защиту лорда Мандельсона в палате общин, хотя Даунинг-стрит и Форин-офис уже знали о компрометирующей переписке по электронной почте между ним и Джеффри Эпштейном», — сказано в статье.

Временно исполняющим обязанности посла назначили заместителя Мандельсона Джеймса Роско.

Ранее сообщалось, что американский глава Дональд Трамп оказался недоволен тем, что Кир Стармер не уведомил его заранее об увольнении британского посла в США Питера Мандельсона. Как утверждается, в Белом доме теперь обеспокоены тем, что поездка Трампа «может быть испорчена из-за скандала».

