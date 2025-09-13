Экономика
01:38, 13 сентября 2025

Страны-члены G7 договорились усилить помощь Украине

Страны-члены G7 договорились изучить механизмы увеличения поддержки Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министры финансов стран-членов «Большой семерки» (G7) договорились изучить механизмы увеличения поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление объединения.

«Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Также министры финансов стран-членов G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для помощи Украине. До того с этим призывом выступили США.

