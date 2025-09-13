Трусова выступила на льду впервые после родов

Фигуристка Александра Трусова выступила на льду впервые после рождения сына

Фигуристка Александра Трусова (Игнатова) выступила на льду впервые после рождения сына. Видео ее проката публикует в своем Telegram-канале журналист Константин Лесик.

Трусова приняла участие в шоу «Евгения Медведева и друзья». Она исполнила номер вместе с мужем Макаром Игнатовым. Пара каталась под песню Андрея Губина «Девушки как звезды».

Ранее сообщалось, что 21-летняя Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах. Спортсменка создала приватный канал в Telegram, где выкладывает видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Доступ к нему платный.

6 августа Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.