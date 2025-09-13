Украине предрекли признание российскими утраченных территорий

Мирошник заявил, что Запад вынудит Украину признать утраченные территории

Запад рано или поздно вынудит Украину признать утраченные ею территории российскими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, Киев занимается поиском «правовых извращений». Так власти Украины пытаются закамуфлировать неизбежное, подменив реальность.

В случае, если Запад откажется от цели любой ценой ослабить Россию и примет ее как данность, то вопрос территорий отойдет на второй план, считает Мирошник.

«Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — добавил дипломат.

Ранее Мирошник сообщил, что в настоящий момент отсутствует даже «скелет» возможных договоренностей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.