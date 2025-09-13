Бывший СССР
Украине предрекли признание российскими утраченных территорий

Мирошник заявил, что Запад вынудит Украину признать утраченные территории
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запад рано или поздно вынудит Украину признать утраченные ею территории российскими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, Киев занимается поиском «правовых извращений». Так власти Украины пытаются закамуфлировать неизбежное, подменив реальность.

В случае, если Запад откажется от цели любой ценой ослабить Россию и примет ее как данность, то вопрос территорий отойдет на второй план, считает Мирошник.

«Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — добавил дипломат.

Ранее Мирошник сообщил, что в настоящий момент отсутствует даже «скелет» возможных договоренностей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.

