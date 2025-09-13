Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 13 сентября 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о договоренностях России и Украины

Мирошник: Сейчас нет даже скелета договоренностей между Россией и Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В настоящий момент отсутствует даже «скелет» возможных договоренностей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова передает ТАСС.

«Сейчас у нас пока нет базы, нет, извините, даже скелета подобных договоренностей, потому что слишком разные подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса (...). Также возможное повышение уровня делегаций это не настолько ключевой вопрос, который мог бы повлиять на переговоры», — отметил дипломат.

Кроме того, Мирошник напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у главы российской делегации Владимира Мединского на данный момент «более чем достаточно полномочий» в составе делегации, представленной в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продолжать переговоры по урегулированию украинского кризиса. При этом представитель подчеркнул, что существуют силы, которые противятся продолжению мирных усилий и пытаются сорвать их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал два условия «серьезных санкций» против России

    Поляки стали записываться на военные сборы из-за России

    В МИД рассказали о договоренностях России и Украины

    В ЛНР ушел из жизни закрывший жену от дрона ВСУ волонтер

    ВС России начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2»

    Собянин пообещал удвоить протяженность метро Москвы

    Украинские гимнасты снялись с международного турнира из-за Мельниковой

    Дезертиров ВСУ предложили отпускать в Белоруссию

    Трамп придумал новую меру в конфликте на Украине

    Родченков признался в проблемах с психикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости