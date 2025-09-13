Мирошник: Сейчас нет даже скелета договоренностей между Россией и Украиной

В настоящий момент отсутствует даже «скелет» возможных договоренностей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова передает ТАСС.

«Сейчас у нас пока нет базы, нет, извините, даже скелета подобных договоренностей, потому что слишком разные подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса (...). Также возможное повышение уровня делегаций это не настолько ключевой вопрос, который мог бы повлиять на переговоры», — отметил дипломат.

Кроме того, Мирошник напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у главы российской делегации Владимира Мединского на данный момент «более чем достаточно полномочий» в составе делегации, представленной в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продолжать переговоры по урегулированию украинского кризиса. При этом представитель подчеркнул, что существуют силы, которые противятся продолжению мирных усилий и пытаются сорвать их.