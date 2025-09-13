Бывший СССР
17:49, 13 сентября 2025Бывший СССР

В Грузии арестовали бывшего министра обороны

В Грузии арестовали бывшего министра обороны Бурчуладзе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shakh Aivazov / AP

В Грузии арестовали бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс».

Отмечается, что Бурчуладзе обвиняют в коррупции. В 2023 году, по информации прокуратуры, министр злоупотребил служебным положением. В результате заключения поддельных сделок в процессе закупки медицинского аппарата для военного госпиталя Минобороны был нанесен ущерб в размере 1 333 728 лари (около 495 тысяч долларов).

Помимо того, в 2025 году Бурчуладзе с супругой приобрели дом и земельный участок в Испании за 544 тысячи евро. Происхождение этой суммы законным путем не фиксировалось.

Решение об аресте было принято судьей Екатериной Барбакадзе. Эту меру пресечения требовала прокуратура. Известно, что защита экс-министра предлагала суду выпустить Бурчуладзе под залог в размере около 37 тысяч долларов.

Ранее в Грузии был задержан экс-глава партии «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили Леван Хабеишвили. Служба безопасности Грузии во время брифинга отметила, что Хабеишвили обещал давать взятки сотрудникам силовых структур во время протестов против политики партии власти «Грузинская мечта».

