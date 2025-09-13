Глава Минфина США назвал способ помочь украинскому урегулированию

Бессент: Поддержка тарифных угроз США поможет остановить конфликт на Украине

Министр финансов США Скот Бессент заявил коллегам из G7, что поддержка угроз Соединенных Штатов о пошлинах в отношении стран, покупающих нефть у России, поможет украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении Минфина подчеркивается, что призыв президента США Дональда Трампа Бессент «повторил в ходе телефонного разговора с министрами финансов G7».

Ранее президент США заявил, что готов инициировать второй этап санкций в отношении Москвы. Позже он отметил, что возможные рестрикции затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.