Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 13 сентября 2025Мир

Глава Минфина США назвал способ помочь украинскому урегулированию

Бессент: Поддержка тарифных угроз США поможет остановить конфликт на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США
Скот Бессент

Скот Бессент. Фото: Francis Chung – Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр финансов США Скот Бессент заявил коллегам из G7, что поддержка угроз Соединенных Штатов о пошлинах в отношении стран, покупающих нефть у России, поможет украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении Минфина подчеркивается, что призыв президента США Дональда Трампа Бессент «повторил в ходе телефонного разговора с министрами финансов G7».

Ранее президент США заявил, что готов инициировать второй этап санкций в отношении Москвы. Позже он отметил, что возможные рестрикции затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    Пушков дал совет президенту Финляндии по поводу Зеленского

    Зеленский обвинил Китай в нежелании содействовать Украине

    Названа главная причина ограничения помощи Украине со стороны Европы

    Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к БПЛА в Польше

    Политолог назвал предположительное происхождение сбитых в Польше БПЛА

    Стали известны подробности убийства соратника Трампа

    Страны-члены G7 договорились усилить помощь Украине

    Глава Минфина США назвал способ помочь украинскому урегулированию

    Страны G7 решили ускорить переговоры о замороженных российских активах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости