В России заявили о гарантиях безопасности для Зеленского в случае приезда в Москву

Владимиру Зеленскому даны гарантии безопасности со стороны президента России Владимира Путина в случае приезда в Москву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что гарантии Путина являются одними из самых мощных гарантий, существующих в мире.

«То есть Зеленскому не представляет никакой опасности. Для него главная опасность — "а вдруг придется договориться?". Поэтому вот это сдерживает Зеленского, а не то, что ему надо ехать в Москву, что здесь ему что-то угрожает — ничего ему не угрожает», — сказал он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года. Дипломат напомнил, что скармливание Киевом фейковых побед населению сопровождается уничтожением своих собственных граждан при помощи «бусификации».