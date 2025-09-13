Бывший СССР
Военкоры предупредили о возможном ударе ВСУ по Новороссийску

«Архангел спецназа»: ВСУ могут готовить атаку на Новороссийск катерами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить атаку на Новороссийск безэкипажными катерами. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Черном море два дня сохраняется напряженная обстановка у Краснодарского края, где отмечается группа безэкипажных катеров в количестве не менее десяти единиц», — указали военблогеры.

28 августа российские войска ударили по разведывательному кораблю ВСУ. По данным российского оборонного ведомства, в устье реки Дунай в зоне проведения специальной военной операции был обнаружен средний разведывательный корабль «Симферополь» Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Как отмечал Telegram-канал «Военная хроника», российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины.

