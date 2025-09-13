Экономика
04:48, 13 сентября 2025

Вучич раскрыл потраченную спецслужбами на протесты в Сербии сумму

Вучич: Спецслужбы нескольких стран потратили на развал Сербии $4 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Спецслужбы нескольких стран финансируют протесты в Сербии, на это потрачено четыре миллиарда долларов. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

По словам политика, он вынужден хранить молчание, так как это бы нарушило сербский нейтралитет по отношению к возможным заказчикам протестов. Однако Вучич уточнил: «Эти страны знают, что мы осведомлены о том, чем они занимаются».

Ранее президент Сербии обвинил в организации протестов в Сербии «подонков» и «сволочей» из Европейского союза (ЕС).

До этого бывший премьер-министр Сербии Милош Вучевич назвал протестующих фашистами. Политик раскритиковал действия митингующих и сторонников «мирных протестов», которые на самом деле превратились в ожесточенные столкновения с полицией.

    Все новости